Escasez de alimentos en el Urabá y Occidente de Antioquia por bloqueos

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria señaló que en el municipio de Buriticá y el Urabá antioqueño se presenta desabastecimiento de alimentos y deterioro en el comercio a raíz de los bloqueos.

Gaviria aseguró que a las comunidades se les ha imposibilitado el traslado de pacientes enfermos, el acceso al transporte público y los alimentos ahora escasean. Además, varios locales comerciales en Buriticá han cerrado por amenazas de desconocidos.

"Las vías de hecho complican el actuar de las instituciones y nos complica la situación en términos humanitarios. Hay gente, adultos mayores, niños, enfermos que se ven afectados por los taponamientos”, dijo Gaviria.

Con respecto a las protestas en el Urabá, el mandatario añadió que el anterior Gobierno Nacional incumplió con el mantenimiento de la vía entre Mulatos y San Juan de Urabá que ahora está deteriorada, y es uno de los motivos que reclaman los manifestantes.

"Esa es una vía nacional, a nadie le cabe la menor duda, pero esa es una vía que tenía que haber mantenido la nación y nadie lo ha hecho, en 15 años, por supuesto se deterioró y está en un estado deplorable (...) tengo que decirlo no lo hizo el anterior gobierno, parece que hay un contrato pero no funciona, el contratista no ha cumplido", comentó.

Ante las alteraciones al orden público, el mandatario rechazó los actos de violencia e hizo un llamado a la comunidad para que no recurra a las vías de hecho que complican el actuar de las instituciones.

Por otra parte, el secretario de Seguridad Humana, Luis Fernando Suárez, explicó que en Buriticá se estableció un Puesto de Mando Unificado para buscar salidas al conflicto. Recordó que, en este municipio, existe un conflicto social, ambiental y de seguridad, que tiene unos antecedentes históricos del cual hacen parte la minería legal, la minería ancestral y la minería ilegal.

De acuerdo con la Gobernación, entre los meses de enero y julio se han realizado por parte de la Fuerza Pública más de 130 intervenciones a minas ilegales en Buriticá y se estima que la renta criminal del Clan del Golfo asciende a 12.000 millones de pesos mensuales.