Agregó que "pasando el puente hay un reductor de velocidad y pasé el puentecito cuando sentí los disparos. Se le mandaron a la mula y al camión que iba adelante... yo escuché los tiros y yo frené de una, yo le iba a meter reversa cuando se me atravesaron y me encendieron a plomo el carro... me boté al piso... y de un momento a otro le echaron gasolina y de una se prendió".

Acosta aseguró que sus atacantes no portaban uniforme, "iban de particular usando botas de caucho y cachuchas sin ninguna identificación visible".

El conductor dijo que que tras el ataque, él y otras personas le ayudaron a apagar las llamas del vehículo. Concluyó que tuvo que pasar la noche en el batallón que se encontraba en cercanías del lugar donde fueron atacados por esos grupos armados ilegales.