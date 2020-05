Las autoridades en Medellín investigan una modalidad de hurto con una falsa encomienda que habría aumentado por la cuarentena.

Una de las víctimas, de 55 años, fue contactada por redes sociales por una amiga que vive en Canadá para que le recibiera un paquete. La mujer, de buena fe, aceptó y dio sus datos para que la llamara un supuesto trabajador de la empresa de mensajería.

Lea además: Habitantes de Ituango hacen plantón para no dejar entrar a trabajadores de Hidroituango

El favor se enredó cuando la amiga le pidió que consignara 2 millones 275 mil pesos a un cuenta, porque tenía dificultades con el envío, a lo que también accedió.

Luego, la llamaron para advertirle que podría ser judicializada debido a que en la encomienda había dólares ocultos, así que debía pagar 8 millones de pesos. La mujer, desesperada, buscó ayuda de un abogado y descubrió que suplantaron a su amiga y había sido estafada.

"Me dijo que eso era mentira, que eso no era ninguna carga con dólares, que eran fotos pixeladas. Ahí sentí un descanso porque no iba para la cárcel, pero sí me robaron la plata", señaló.

Con el mismo modus operandi, intentaron estafar a otra víctima en Medellín, haciéndose pasar por una amiga que vive en Estados Unidos, usando un lenguaje familiar, las mismas fotos de perfil y exigiendo el dinero aduciendo irregularidades en la supuesta encomienda.

"Me dijeron que debía pagar unos impuestos y una multa con la Dian. Me enviaron unas fotografías y que debía pagar ese mismo día 2 millones 300 mil pesos, lo que me pareció muy raro. Contacté a un conocido que trabaja en la Dian y él me alertó", señaló.

Lea también: Niña con leucemia necesita trasplante de su padre varado en Perú

Ambas víctimas interpusieron la denuncia ante la Fiscalía. La primera espera que le puedan devolver los más de 2 millones de pesos, mientras que a la segunda, le anunciaron que no se abriría una investigación porque el delito no se consumó.