Estamos listos para correr pero no preparados para que opere Hidroituango: habitantes de La Mojana

EPM anunció que ya todo está listo para hacer las pruebas de entrada en operación de Hidroituango, sin embargo, las autoridades han pedido que se tenga listo un plan de evacuación, dado el riesgo de inundación que pueden sufrir las poblaciones aguas abajo del megaproyecto.

RCN Mundo habló con los alcaldes y habitantes de los municipios que se verían afectados por las inundaciones en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia y coinciden en que no hay recursos para reubicación y algunos temen que varios sectores de La Mojana desaparezcan.

Córdoba

En Ayapel, uno de los municipios de La Mojana, con más afectaciones por cuenta de las inundaciones ocasionadas por el río Cauca desde hace más de un año, hay mucha incertidumbre entre los ciudadanos por las consecuencias que pueda dejar la puesta en operación de Hidroituango.

“Le pedimos a EPM que pare que aguanten esas pruebas que lo hagan en época de verano cuando las cuencas de los ríos estén bajas y las ciénagas tengan capacidad para recibir cualquier cantidad de agua y al Gobierno Nacional que se amarre los pantalones” expresó, Arcecio Paredes, líder comunal y comunicador de La Mojana.

Por su parte, el dirigente comunal, Fernán Fernández, dice que esta incertidumbre no los deja dormir tranquilos porque no hay información sobre el tema en la alcaldía ni en Hidroituango.

“Se comenta por parte de algunos técnicos que han trabajado en esa hidroeléctrica que cuando han prendido esas máquinas la montañas tiemblan, Dios nos ampare para que no ocurra una tragedia”, expresó.

Mientras que en la alcaldía de Ayapel informaron que no han recibido desde Hidroituango información de cronogramas sobre las pruebas ni los han invitado a socializaciones a Puesto de Mando Unificado y para ellos es preocupante porque no encuentran respuestas para los ciudadanos.

Cabe recordar que ganaderos y agricultores damnificados por el invierno y la creciente del río Cauca en Ayapel, confirmaron que en los próximos días bloquearán la Troncal del Caribe y otras vías nacionales, porque dicen que no ven buenas intenciones del actual Gobierno sobre planes para solucionar el problema de las inundaciones.

De acuerdo con lo explicado por el ganadero y agricultor, Abel Regino, el cierre será indefinido, porque el actual Gobierno quiere "desaparecer 1.8 billones de pesos" que había destinado el expresidente Iván Duque para la solución definitiva de las inundaciones en La Mojana.

Sucre

Municipios como Sucre - Sucre que tiene más de 21.000 habitantes, asegura su alcaldesa Elvira Julia Mercado, “no tiene capacidad económica para la evacuación y mucho menos la cantidad de embarcaciones que se necesitan para transportar a tanta gente, por lo que la mandataria responsabilizó a las directivas de Hidroituango de lo que pueda ocurrir en esta zona del departamento”.

“La Mojana completó 15 meses inundada, ya comenzaron a aparecer las enfermedades virales y las ayudas son solicitadas con urgencia por los damnificados”, recordaron los alcaldes de La Mojana en Sucre.

“Al silencio de Hidroituango con lo ocurrido en la Mojana, se le suma que en su lista de municipios incluidos en el escenario de posible riesgo no están todos los afectados en Sucre, falta el municipio de Galeras, donde la comunidad de Puerto Franco está prácticamente bajo el agua”, asegura un habitante de la zona.

Bolívar

Tras el anuncio de la puesta en marcha del proyecto Hidroituango, las autoridades de los municipios de Achí, Magangué y San Jacinto del Cauca, ubicadas aguas abajo del proyecto manifestaron su preocupación.

El alcalde de San Jacinto del Cauca, Marcial Chaves Beltrán, sostuvo que su municipio y toda esa zona ya no aguantarían un colapso más de las aguas, porque temen que sus territorios desaparezcan.

“Nosotros venimos de una pandemia, del rompimiento de cara de gato y ahora nos remata Hidroituango, quiere decir que nosotros desaparecemos de toda esta región. Aquí no aguantamos un golpe más, no tenemos cómo enfrentar esto”, dijo Marcial Chaves.

Agregó, “nosotros vamos hacer un llamado a Hidroituango porque como siempre se prepara el campesino, preparados para correr; pero preparados para estar en albergue no, aquí no hay recursos para enfrentar una situación de esta y repito, no aguantamos un colapso más”.

El director de la oficina de gestión del riesgo de Magangué, otro de los municipios que está ubicado aguas abajo del proyecto Hidroituango, manifestó que, se están alistando con lo que se tiene a la mano, pero que hay gran temor en estas comunidades. La gobernación de bolívar indicó que están a la espera de las medidas que impartirá el gobierno nacional

Antioquia

Según Haiber Mejía, vocero del movimiento Guardianes del Río Cauca dijo que en recientes reuniones con entidades del gobierno y de gestión del riesgo, así como los alcaldes de los municipio de Puerto Valdivia, Puerto Antioquia, Cáceres, Caucasia y Nechí que serían impactados por la puesta en marcha de Hidroituango, se concluyó la falta de recursos para atender adecuadamente estos procesos.

Por lo que propone que los planes de evacuación y reubicación de las poblaciones se realice con calma y respeto, durante lo que queda de noviembre y todo diciembre, con el fin de no alterar las dinámicas económicas de la región, teniendo en cuenta la temporada decembrina, pero a su vez de no repetir lo ocurrido con el siniestro del proyecto en 2018.