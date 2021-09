Este fin de semana aumentaría a 22.000 el número de migrantes en Necoclí

Este fin de semana, cuando aumente la llegada de migrantes a Necoclí, Urabá antioqueño, la cifra podría pasar de 19.000 extranjeros represados a 22.000.

Esta situación tiene en alerta a las autoridades del municipio, porque los servicios hospitalarios colapsaron hace una semana y no hay capacidad para atender a toda la población.

El personero de Necoclí, Francisco Menco, insistió que los fines de semana llegan más migrantes, entre niños y adultos, al municipio, lo que complica la atención médica de la población.

La mayoría de los enfermos son menores de edad y mujeres en embarazo. Además, temen por brotes de enfermedades, pues los migrantes que se quedaron sin dinero para hoteles, continúan durmiendo en carpas en las playas.

En Necoclí no hay tiquetes hasta el 13 de octubre, razón por la que no se logra descongestionar el municipio. Quienes no encuentran tiquete están cruzando el Golfo de Urabá en embarcaciones ilegales, especialmente en horas de la madrugada, poniendo en riesgo sus vidas.

Una de las preocupaciones en el Hospital San Sebastián de Necoclí es quién debe pagar por los servicios que se prestan a los migrantes. Según el gerente, la entidad responsable es el municipio, pero en el momento no han recibido dinero. Por eso, adelanta gestiones para garantizar estos recursos.

También solicitó que se contrate más talento humano para lograr suplir la demanda que aumenta con el represamiento de 19.000 extranjeros en una localidad que tiene igual número de habitantes.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que en los últimos días han aumentado el número de migrantes en tránsito que llegan a Necoclí y que se encuentran varados ante la imposibilidad de conseguir un tiquete que los lleve pronto hacia la zona del Darién para atravesar la frontera con Panamá.