Estos son los horarios del metro de Medellín durante la cuarentena estricta

Desde las cero horas de este viernes 17 y hasta la medianoche del lunes 20 de julio, es decir, durante todo el puente festivo de la Independencia, nueve municipios del Valle de Aburrá entrarán en periodo de cuarentena estricta, decretada por la Gobernación de Antioquia por el incremento de casos de Covid-19 en el departamento.

Lea también: A la cárcel otro presunto implicado en asesinato de un desplazado en la Comuna 13 de Medellín

Debido a esta decisión, el Metro de Medellín informó a todos sus usuarios cómo serán los horarios durante estos cuatro días:

El viernes 17 y el sábado 18 de julio se prestará servicio entre las 4:30 a.m. y las 10:30 p.m. Los últimos trenes saldrán de Niquía y La Estrella a las 10:08 p.m.

El domingo 19 y el lunes 20 de julio, la operación de la red del Metro será entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. Los últimos trenes saldrán de Niquía y La Estrella a las 10:00 p.m. Los domingos y festivos las líneas de Metrocable operan así: la línea K inicia su servicio a las 8:30 a.m. y las líneas H, J y M comienzan a las 9:00 a.m.

La estación Alpujarra de la línea A y la parada Chagualo de la línea 1 de buses permanecerán cerradas, al igual que el Metrocable turístico Arví.

Le puede interesar: Depravado violó a su propia hija de 13 años y la obligó a prostituirse

En toda los ingresos de las estaciones habrá controles estrictos de bioseguridad, informaron las directivas del Metro de Medellín.