Estudiante de universidad en Medellín denuncia acoso sexual por parte de un docente

Angie Hernández, estudiante del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, denunció ante la Fiscalía General de la Nación y las directivas de la universidad, el caso de acoso sexual del que fue víctima en esta institución, por parte de un docente que en su momento era su jefe al estar en una monitoría de un semillero educativo.

La mujer narró que los hechos se presentaron el pasado 11 de marzo, cuando la universidad no había vuelto por completo a la presencialidad.

"Me citó a una reunión, estábamos todavía en alternancia, pues no estábamos presencial al 100 por ciento. Yo asistí a la reunión, lo que pasó fue que él me encerró, se sentó al frente mío, cerrándome el paso y empezó a tocarme literalmente, a tocarme el pecho", contó.



Le puede interesar: Declaraciones de sobreviviente a tragedia en Itagüí

La estudiante contó que el Politécnico recibió la denuncia este lunes, día en el que también emitió un comunicado. "Yo le decía que no, que parara, que eso me incomodaba demasiado (...) Yo creo que nadie espera que un docente le haga acoso sexual y menos en la universidad, que es un lugar seguro, donde uno debe de estar protegido", agregó la denunciante.



Por medio de grupos estudiantiles que difundieron el caso, se fueron conociendo otros casos que al parecer involucran al docente en acoso contra otras estudiantes.

"Ayer estuve en reunión para tomar la queja, me van a inscribir en el proceso de bienestar. En el proceso interno ya me tomaron la queja y todo, lo que van a hacer es tener a los testigos ahí presentes para comentarles las cosas, el rector está sumamente preocupado por eso. Inmediatamente se dieron cuenta me llamaron, me citaron, ellos tienen las pruebas, tienen todo y no ha sido el único caso, solo que ha sido el único caso denunciado", narró la mujer.



Además lea: Medellín: Alcalde (e) suspendió actualización de Medellín Me Cuida

Por su parte, la universidad emitió un comunicado en el que afirma: “Rechazamos enfáticamente cualquier comportamiento inadecuado por parte de cualquier integrante de la comunidad. Invitamos a toda persona que haya visto vulnerados sus derechos, su integridad física o emocional, y su dignidad; a que denuncie inmediatamente ante las instancias legales, internas y externas”.



La estudiante lamentó que su caso no tuviera eco en la Fiscalía, pues el fiscal asignado a su caso, luego de revisar las pruebas, le habría indicado que ella “se le había insinuado al profesor”. Hernández envió un mensaje a las mujeres que han sido acosadas para que denuncien. Por ahora, ella está recibiendo acompañamiento psicosocial y jurídico en la institución.