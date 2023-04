Estudiante fue expulsado de la universidad por grabar videos burlándose de profesores y compañeros

Hace algunos meses se viralizó el caso de unos estudiantes a los que la universidad les anuló el título por haberse grabado en un video diciendo que no habían aprendido nada.

Ahora, se conoció un nuevo caso en el que un joven estudiantes de la Universidad de Medellín le cancelaron la matrícula por grabar videos burlándose de compañeros y profesores, aunque él dice que solo quiere entretener.

“La U se sintió atacada, qué profesores y estudiantes se sintieron atacados, que yo me burlaba de todos, que hacía lo que me diera la gana, ya hasta me revisaban lo que yo publicaba en todo y cualquier cosa que yo me expresaba en mis redes me ponían problema”, dijo el joven Andrés Jiménez al conocer la decisión de la universidad.

Tras varias reuniones y procesos disciplinarios de este tipo, el joven indicó que lo “silenciaron”, aunque se disculpó si llegó a ofender a alguien.

“Solo no quiero que me quiten mi derecho a estudiar, ni el mío, ni el de mis amigos que no tuvieron nada que ver en esto”, dijo Jiménez.

Lo que no dijo el estudiante, es que le advirtieron de la situación y siguió haciéndolo, incluso grabó la reunión en la que le dijeron que no grabara personas sin su consentimiento.

¿Qué dice la universidad?

De acuerdo con un comunicado de la Universidad de Medellín a tres alumnos se les adelantó un proceso disciplinario debido a las quejas expresadas por miembros de la comunidad académica por la publicación de algunos videos en dos redes sociales que fueron grabados en el campus universitario “con temas y narrativas que van en contravía de las actividades académicas”, indicó la universidad.

Según la institución, se evidenció que en los videos aparecen profesores y estudiantes que fueron grabados sin su consentimiento.

“Algunos videos eran en tono de burla, así como alusiones grotescas y denigrantes en contra de nuestros estudiantes, nuestros profesores y la propia institución de la cual hacen parte”, agregó la universidad, que aseguró que a pesar de las advertencias, estos publicaron partes de la reunión sin consentimiento.

“Divulgaron videos con comentarios de insulto para nuestra comunidad académica, en particular, para las mujeres de nuestra Facultad y Universidad cuyas alusiones grotescas constituyen Violencia Basada en Género”, agregan.

Sobre los que dicen que están silenciando y no permiten la libre expresión, la Universidad de Medellín argumentó que: "Defendemos la libertad de expresión basada en el respeto del derecho de los otros sin atentar contra la intimidad, la integridad, la honra y el buen nombre de las personas".