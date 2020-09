Exmagistrado Bernal desmiente que vaya a ser abogado de EPM contra Hidroituango

El exmagistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal conversó con RCN Radio sobre la polémica que se desató después de su renuncia al alto tribunal, relacionada con un supuesto contrato con Empresas Públicas de Medellín (EPM), en una demanda por Hidroituango.

Desde Estados Unidos, donde se encuentra desde el pasado 8 de agosto, el exmagistrado Bernal desmintió tajantemente las versiones sobre su supuesta participación en ese lío jurídico administrativo como abogado de EPM.

El exmagistrado aseguró que nunca ha recibido, ni recibirá propuestas por parte de EPM para asumir la defensa sobre las acciones legales contra constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto Hidroituango.

“Yo no he sido, ni soy, ni seré, abogado o asesor de EPM en el caso de hidroituango. EPM es una empresa pública que hace los contratos con solemnidad y eso implica una oferta y aceptación. Yo no he recibido en ningún momento ninguna oferta de EPM para presentar asesoría en este caso y tampoco la aceptaría”, dijo el exmagistrado.

Fuentes muy cercanas al exmagistrado señalaron que ese escándalo pudo haber sido una estrategia para desprestigiarlo, por haber no haber cumplido su periodo en la Corte Constitucional.

Carlos Bernal renunció a la Corte en julio con el objetivo de viajar a Estados Unidos y dedicarse a la academia, en un cargo que le ofreció la Universidad de Ohio donde se encuentra actualmente.

De acuerdo con su hoja de vida que estaba publicada en el portal de la Corte Constitucional, Bernal es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España) y doctor en Filosofía por la Universidad de la Florida.

También es especialista en Derechos Humanos del Instituto Internacional de los Derechos Humanos René Cassin, Strasbourg (France) y Magister en Filosofía por la Universidad de la Florida.

También se ha desempeñado como Profesor de Derecho Constitucional y Jurisprudencia en la Universidad Externado de Colombia y profesor visitante en el Departamento de Filosofía del Derecho, en la Escuela de Derecho de la Universidad de León, en España.

Al llegar a la Corte tuvo que declararse impedido en el estudio constitucional de los temas de paz, pues se conoció un video en el cual, desde la academia, cuestionaba el Marco Jurídico para la Paz y las penas alternativas que ofrecía el Acuerdo Final con las Farc.