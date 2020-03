Extienden hasta el martes el estado de alerta por calidad del aire en Medellín

Este lunes y martes continuará el estado de alerta por calidad del aire en Medellín y los otros nueve municipios del Valle de Aburrá. El pico y placa se mantiene de seis dígitos y de 5 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche para carros, camiones, volquetas y motos de dos y cuatro tiempos.

Juan David Palacio, director del Área Metropolitana, explicó que la decisión se tomó porque once de las 19 estaciones de monitoreo de calidad del aire se han mantenido en naranja, que significa que el aire es dañino para grupos sensibles.

"Si nosotros no mantenemos la medida restrictiva, es muy posible que no tengamos once estaciones sino muchas más en naranja. Vamos a tener tres semanas que van a ser muchísimo más difíciles. Identificamos que vamos a tener nubosidad que va a impedir el ingreso de los rayos del sol con facilidad. En consecuencia, el material particulado va a tener dificultades para salir", señaló.

Así las cosas, el pico y placa quedó de la siguiente manera para el lunes y el martes:

#Atención | Debido a la prevalencia de condiciones meteorológicas adversas para la dispersión de contaminantes se extiende el #EstadoDeAlerta por #CalidadDelAire en los 10 municipios del Valle de Aburrá para los días lunes 2 y martes 3 de marzo de 2020. pic.twitter.com/yqXgiLfDeN — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) March 1, 2020

Una de las preocupaciones es que los conductores, en vez de guardar el carro y utilizar otros medios de transporte, ajustaron sus horarios para movilizarse por fuera del pico y placa, advirtió el director del Área Metropolitana.

"Se tiene contemplado iniciar el pico y placa a las 5 de la mañana y las personas están saliendo antes y encontramos congestiones a esa hora (...). Si no hay un comportamiento adecuado de las ciudadanía, de guardar el vehículo de servicio público y utilizar el transporte pública, vamos a tener que continuar con medidas más restrictivas", puntualizó.El martes habrá una nueva reunión de la Junta del Área Metropolitana, autoridad ambiental de la región, para determinar si se extienden o no el estado de alerta.