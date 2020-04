Fabiola Calle, de 'Las Hermanitas Calle', recibió el alta médica tras vencer el coronavirus

La cantante Fabiola Calle, quien hace parte del dúo las Hermanitas Calle, ya recibió el alta médica, luego de recuperarse de COVID-19. Según la Clínica CES, la artista de 74 años de edad se recupera satisfactoriamente.

Fabiola Calle ingresó el pasado 26 de marzo con diagnóstico confirmado de coronavirus por nexo epidemiológico, ya que había estado por fuera del país y se encontraba en aislamiento preventivo.

Indicó el centro asistencial que egresó este martes 28 de abril luego de presentar una evolución lenta pero positiva de su patología y un resultado negativo en su última prueba de diagnóstico para COVID-19.

"Durante el tiempo que permaneció en la Clínica le brindamos todos los servicios de salud con el apoyo de un equipo multidisciplinario, entrenado en la atención de estos pacientes, garantizando los cuidados para su bienestar integral con los protocolos dictados por el Gobierno Nacional y las directrices institucionales", señala la entidad en un comunicado.

Agrega que "desde el ingreso de la paciente se tomaron todas las medidas de aislamiento, para garantizar una atención segura para ella y para el personal".

Plazo hasta el domingo

A propósito de la situación que vive la ciudad por la pandemia, la Alcaldía de Medellín anunció que hasta el próximo domingo 3 de mayo se extiende el plazo para que las empresas y los empleados de los sectores que tenían autorización para laborar desde el inicio de la cuarentena hagan su inscripción en la plataforma ‘Medellín Me Cuida Empresas’.

Recordó la administración municipal que esta semana sigue siendo pedagógica, pero desde el lunes 4 de mayo comenzarán a aplicarse sanciones.

Los sectores como manufactura y construcción deben continuar con su registro, al igual que sus empleados, y adjuntar todo el protocolo de bioseguridad, del cual depende la autorización para reanudar sus actividades.

A la fecha, en la plataforma ‘Medellín Me Cuida’ se han inscrito 41.068 empresas, 15.939 han presentado el correspondiente protocolo de bioseguridad, de los cuales se han aprobado 3.690. Aquellas compañías que no cumplan con las medidas para proteger a sus trabajadores, no podrán abrir.