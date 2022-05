Falleció la maestra indígena que fue mordida por una culebra en Frontino (Antioquia)

La maestra indígena Carlina Bailarín Jumi mientras era trasladada hacia la Blanquita en Frontino, (Antioquia), desde donde iba a ser evacuada en helicóptero luego de haber sido mordida por una serpiente.

El gobernador Aníbal Gaviria lamentó la muerte de la mujer e indicó que este tipo de casos son evitables. Explicó que este tipo de situaciones son “producto del aislamiento y la violencia”.

Cabe mencionar que las autoridades de Frontino recibieron el reporte sobre la picadura de una culebra mapaná o equis a esta maestra indígena en Parradó Alto, zona rural de esta localidad del occidente de Antioquia.



Le puede interesar: Frontino, Antioquia: maestra indígena fue mordida por serpiente



Según Jorge Hugo Elejalde, alcalde del municipio, la docente de la institución educativa rural La Blanquita del Murrí fue trasladada del lugar de los hechos, en límites entre Murindó, Frontino y Dabeiba, a un sector conocido como Cañaverales.



Sin embargo, estando en un sitio donde puede facilitarse más su atención, las condiciones de seguridad no permitía que la fuerza pública llegara hasta el lugar para recoger a la profesora y trasladarla a un centro asistencial.



"La Fuerza Aérea pidió que se gestionara la posibilidad de que la Guardia Indígena hiciera un cerco de seguridad para garantizar el aterrizaje de un helicóptero, debido a que en la zona hay presencia de grupos armados y no hay Ejército. Pero esto no fue posible", detalló Elejalde.



Además lea: Le habría exigido $3 millones a su expareja a cambio de no publicar fotos íntimas en Medellín

El funcionario reveló que ante esa compleja situación, la comunidad tomó la decisión de trasladar a la profesora hacia un sector con mayores garantías de seguridad que está a unas diez horas de Cañaverales.



De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen unos 5,4 millones de mordeduras de serpiente que causan entre más de dos millones de casos de envenenamiento y más de 80.000 fallecimientos.