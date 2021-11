Fallo sobre Hidroituango: Esto dijeron el Alcalde de Medellín y el Gobernador de Antioquia

Tras conocerse el fallo de segunda instancia de la Contraloría General de la República, con responsabilidad fiscal, por $4,3 billones que profirió contra 26 funcionarios y contratistas por detrimento patrimonial en Hidroituango, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que es un fallo histórico porque, a pesar de las presiones políticas, de las demandas y de las revocatorias, "se avanza para que los responsables paguen y no se salgan con la suya".

Recalcó que "es un fallo histórico porque garantiza que en el futuro esto no le vuelva a pasar a EPM, que no haya gente que le haga daño y luego se pueda salir con la suya, no permite que los poderosos se salgan con la suya, hace que quien cometa daños tenga que pagar con sus propios recursos".

Le puede interesar: Asesinaron a una mujer y su cuerpo estuvo día y medio en una vía de Frontino, Antioquia

Además, afirmó el mandatario local que "ahora que hay este fallo, entraremos en conversaciones con la Contraloría General de la República para que esos pagos lleguen a EPM lo más pronto posible y sean invertidos en EPM y en la gente, y en aliviar las tarifas de servicios públicos de los ciudadanos en Medellín y en el país".

Quintero apuntó en EPM, desde hace más de un año, "habíamos previsto estos escenarios como posibles, no solo la demanda que habíamos puesto, sino las acciones que ya se cursaban en la Fiscalía General, en la Contraloría, en la Procuraduría, nos enviaron señales claras de que EPM debía prepararse para estos escenarios".

El mandatario expresó que desde ya EPM está trabajando con su equipo jurídico para analizar las alternativas, pues ya había construido un marco con varios planes que empiezan en ejecución.

Finalmente, sostuvo que los contratistas están obligados a continuar la ejecución del proyecto, hasta que la sentencia quede ejecutoriada, "no pueden abandonar la obra, ni dejarla tirada. En ese orden de ideas, vamos a continuar para garantizar la continuidad del proyecto y que el próximo año EPM esté prendiendo su primera turbina", apuntó.

Lea también: 'Corrientazo' aumentaría un 25 % por altos costos de los alimentos en Medellín

Gobernador

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, afirmó que todos los esfuerzos deben estar encaminados a terminar Hidroituango sus dos primeras turbinas el próximo año, para que no se ponga en peligro las comunidades aguas abajo del proyecto.

Además, Gaviria afirmó que mantiene la posición que las compañías de seguros deben ser las que paguen en primera instancia el siniestro que se ha producido.

Finalmente, indicó el gobernador que confía en que las personas o instituciones cobijadas en este fallo, podrán demostrar su inocencia en las instancias pertinentes.