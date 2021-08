Falta de pago y escasez de dosis ponen en riesgo puntos de vacunación en Envigado, Antioquia

En una carta enviada al Ministerio de Salud, el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, advirtió que el municipio está “al borde de iniciar una crisis” debido a la “ausencia de pagos a las IPS” por el suministro de las vacunas y a “la poca constancia en la llegada de las primeras y segundas dosis”. Esta difícil situación pone en riesgo el avance en el Plan Nacional de Vacunación.

El mandatario afirmó que, por las deudas y la escasez de dosis, algunas IPS que prestan los servicios de vacunación se verán obligadas a “cerrar sus puertas pues no cuentan con la solvencia económica por el poco giro de recursos para dar continuidad a la operación”.

"No les están pagando. El SOS es enviado desde Envigado, pero lo viven otros municipios. No nos podemos quedar sentados cuando de 5 mil 500 millones de pesos que se les deben a todos los prestadores, se les ha pagado 192 millones. Empieza la disminución de personal y el cierre de puntos de vacunación. Eso no se puede porque estamos en un momento crítico del Plan de Vacunación", señaló.

A seis meses de iniciar el proceso de vacunación, el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado no ha recibido el primer giro del Gobierno Nacional. En promedio, aplicar una dosis en un lugar cerrado tiene un costo operativo y logístico de 11 mil pesos, valor que asciende a cerca de 19 mil cuando es en exteriores.

El alcalde de Envigado solicitó al ministro de Salud, Fernando Ruiz, formular estrategias que permitan agilizar el pago y la llegada de dosis para mantener abiertos los puntos de vacunación, esenciales para controlar la pandemia y alcanzar la inmunidad de rebaño.