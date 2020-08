Familia cree que muerte de militares en Feria de Flores del 2019 no fue un accidente

La familia del sargento mayor, Jesús Mosquera López, uno de los militares muertos al caer de un helicóptero durante la Feria de las Flores en 2019, denunció que no hay avances en la investigación penal que adelantan la Fiscalía en Medellín y la Justicia Penal Militar.

Según los seres queridos, la etapa procesal está en una fase preliminar, pese a que este martes de cumplirá un año de lo ocurrido.

Jesús Mosquera, padre del sargento, dijo que tampoco hay avances en las investigaciones disciplinarias y administrativas para esclarecer lo que ocurrió en la revista aérea de cierre del Desfile de Silleteros. Además, le han negado información amparándose en la “reserva del sumario”.

"Yo les he hecho una serie de derechos de petición y siempre se salen por las ramas, me están saliendo con la reserva del sumario y del Estado, que me dan la impresión que quieren aplicar la lentitud parsimoniosa para que la cosa se extinga y eso no lo voy a permitir", señaló.

Según Jesús Mosquera, su hijo, de 36 años, y su compañero, no murieron en un accidente como se dijo inicialmente, pues la cuerda que los sostenía fue cortada y tampoco tenían la línea de vida que los pudo haber salvado.

"Para mí, personalmente, no fue un accidente porque hay una declaración fundamental que dio el comandante y dijo que la cuerda fue cortada, entonces hay que mirar quién certificó todos los elementos. La cuerda, el helicóptero y los arnés son certificados por personal capacitado", puntualizó.

La cuerda que sostenía a los dos militares fue enviada a los Estados Unidos, donde es analizada por el FBI, según conocieron los familiares.

El sargento Mayor Jesús Mosquera era casado, tenía un hijo de 10 años y vivía en Rionegro. La otra víctima mortal fue el técnico Cuarto, Sebastián Gamboa, de Aguas de Dios, Cundinamarca.

Los seres queridos participarán en una eucaristía este lunes y martes para conmemorar el primer año de la muerte del sargento Mosquera. El acto será en una parroquia de Quibdó, su ciudad natal, con máximo diez personas, por los protocolos de bioseguridad.