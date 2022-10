Familiar de Karen Castaño, mamá que murió en Medellín, cuenta el drama que ella vivía

Esta semana se conoció un triste hecho que puso nuevamente en evidencia la importancia que se le debe dar a la salud mental en Colombia. Se trató de la muerte de una joven identificada como Karen Castaño, quien se lanzó desde el último piso de la Clínica Medellín. Minutos antes de haber tomado esa fatídica decisión, la mujer compartió una desoladora carta en la que explicaba sus motivos y tristemente se ha vuelto tendencia en las redes sociales.

Si quiere leer la carta completa presione aquí, como medio de comunicación nos abstenemos a difundir el texto completo, por su contenido que puede herir susceptibilidades.

Este jueves, un familiar de Karen habló sobre el caso y la fatídica decisión, señalando que ella ya había tratado de hacerse daño en el pasado, razón por la que había hablado con ella tratando de darle consejo.

“Ella ya se había hecho varias heridas en varias partes del cuerpo. La última vez que hablé con ella fue hace 10 días, ella estaba muy triste, no quería hablar con nadie. En medio de la conversación traté de aconsejarla mucho, que pensara en la niña, pero la verdad no fue posible, es un dolor muy inmenso el que tengo”, sostuvo la familiar de Karen", dijo la familiar que reservó su identidad a Revista Semana.

A través de redes sociales también se conoció el mensaje de una amiga de Karen que lamentó su partida y recordó esa amistad: “Karen Castaño, hoy me despido de ti en este plano, pero siempre existirá un amor demasiado grande por ti y esa conexión que solo tú y yo sabíamos que había; me dueles tanto como no tienes idea, fuiste la primera mujer que me despertó los sentimientos más bonitos… QEPD”.