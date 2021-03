Familias afectadas por incidente del MetroCable de Medellín piden que arreglen sus viviendas

Entre tanto, las familias exigieron al alcalde, Daniel Quintero, que les garantice un mantenimiento seguro al sistema de transporte, pues no es la primera vez que sucede este tipo de emergencias o que el cable aéreo deje de funcionar porque “el susto siempre es grande y nos hemos salvado de milagro”.

Yojana Bedoya Jaramillo, quien se encontraba en una de las viviendas cuando, al parecer, la cuerda que sostiene el cable cayó en el techo de su casa y tumbó una columna con paredes y ventanas, dijo que se salvaron de milagro. Estaba con su pequeño nieto en el momento de la emergencia. Se refugiaron en una esquina de la casa que quedó en pie.

“Vea, si a mi me dijeran que ayudara para no tener este teleférico aquí, yo ayudaba con firmas o lo que sea necesario. No es justo que siempre tengamos que vivir estos sustos, nos hemos salvado de milagro. Eso para nosotros no es un beneficio, sí para los que viven en veredas lejanas, pero a costa de qué. Está construido casi que encima de las casas y evidentemente el mantenimiento es muy poco”, señaló.