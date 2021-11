Federico Gutiérrez se defiende de señalamientos por Hidroituango: "atacan por estrategia política"

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Federico Gutiérrez, se pronunció sobre los señalamientos hechos por el también exalcalde Alonso Salazar, quien pidió que Gutiérrez sea investigado por el caso de Hidroituango.

Al respecto, Gutiérrez respondió que durante varios años se sometió a una indagación en la que se determinó que no tuvo ningún tipo de responsabilidad por la contingencia que se presentó con esta megaobra de infraestructura.

Arremetió contra Sergio Fajardo, a quien señaló de estar detrás de los señalamientos que se están haciendo en su contra y a quien calificó como una persona mezquina.

“Yo he sido solidario con quienes estoy están en el informe, porque yo no creo que alguien tome una decisión de estas para que se caiga un túnel de desviación y uno es solidario y lo que hacen algunos sectores es atacar por estrategia política”, señaló.

Y dijo: “Cuando yo enfrenté la crisis de Hidroituango hay que recordar qué decisiones en el pasado ya habían sido tomadas que generaron que se derrumbara el túnel de desviación por el que comenzó la emergencia”.

Además, reiteró que las decisiones que se tomaron en su momento fueron validadas por la Contraloría General de la República.

“No es que no me hayan investigado, más de dos años de investigación y la Contraloría determinó que lo que me correspondió a mí fue liderar la emergencia y lo que hicimos fue evitar la tragedia y dejar el proyecto en fase recuperación y el seguro pagando”, sostuvo.

Retó a Sergio Fajardo para que sea él quien haga las acusaciones en su contra y no ponga en esa situación al exalcalde Alonso Salazar.

“Me parece mezquino que Sergio Fajardo ponga a Alonso Salazar en esas, yo creo que Fajardo debería decirlo él y no poner en esas a Salazar, yo he sido solidario con él y él lo que está haciendo es ser mezquino. Yo no me alegro porque alguien esté en ese fallo de segunda instancia y siempre le he deseado que le vaya bien, pero el estilo de él es el contrario”, finalizó.