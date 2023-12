Figuras políticas en Antioquia lamentaron asesinato del Alcalde de Guachené

Después de la confirmación de las autoridades del asesinato de Elmer Abonía Rodríguez, alcalde de Guachené, Cauca, en zona rural del municipio al norte del departamento. Las reacciones en el país y en el departamento de Antioquia no se hicieron esperar.

El alcalde electo de la ciudad de Medellín y excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X condenó el suceso: “Este no puede verse como un hecho aislado. La criminalidad no puede campear en Colombia”. De igual forma, Gutiérrez, le solicitó al presidente de la República, Gustavo Petro “asumir la responsabilidad que le ordena la Constitución y la ley de garantizar las vidas de los colombianos. No es dándole más largas a los criminales que se preserva la vida”.

