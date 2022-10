Gobernador de Antioquia dice estar tranquilo y defiende a alcaldes en caso Hidroituango

Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia, dijo este viernes estar tranquilo con su accionar, al tiempo que señaló no tener información sobre las diligencias que adelanta la Fiscalía, en el piso 12 de la Alcaldía de Medellín, para buscar las actas y determinar responsabilidades en la contingencia de Hidroituango.

"No conozco la información realmente, estaba en las horas de la mañana en el municipio de San Luis y en Granada, y no he tenido acceso a esa información, pero desde luego, por supuesto siempre he estado tranquilo de mi accionar", dijo el gobernador.

También aprovechó para decir que confía en el accionar de personas que, en su concepto, “han sido ejemplo de transparencia”, refiriéndose a los exalcaldes Alonso Salazar y Sergio Fajardo, este último también excandidato a la Presidencia de la República, y de los cuales también se están indagando en sus consejos de gobierno de los años 2008-2011, cuando habrían tomado decisiones al respecto de este caso.



"Tengo que decirlo, confío también, como lo he hecho públicamente, en el de personas que han sido ejemplo de transparencia y de compromiso con la transparencia y con Medellín, Antioquia y Colombia como Alonso Salazar y Sergio Fajardo", agregó Gaviria Correa.

Y es que, este jueves se conoció de una nueva diligencia en el Centro Administrativo Municipal, pues la Corte Suprema de Justicia delegó de manera especial un investigador de la Fiscalía General el proceso que busca aclarar dudas y encontrar responsables de la emergencia con esta megaobra, en el año 2018.



Próximamente se realizarán nuevas diligencias de inspección en el piso 12 de la Alcaldía de Medellín, en la Secretaría Privada y en el archivo, en busca de documentos y material susceptible de ser utilizado durante la investigación.