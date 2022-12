Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, se refirió a las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Javier Pava, y le pidió que dé a conocer el documento en el que se sustenta el riesgo por la operación continua de los dos primeras turbinas de Hidroituango.

Y es que Pava advirtió el pasado 14 de diciembre que la población aguas debajo de la megaobra se expone al riesgo, ya que, en sus palabras, “los procesos de vibración de la operación de las turbinas podrían generar algunos efectos externos al macizo rocos”, lo que habría quedado consignado en la resolución 1056, que fue la que ordenó la evacuación.

Ante esto, el gobernador manifestó que confía en la información entregada por Empresas Públicas de Medellín, de que hay un resultado positivo de las pruebas. Cuestionó las palabras de Pava, por no contribuir a la claridad en la opinión pública y no divulgar el documento, que debería tener el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Dagran.



Le recomendamos leer: Pescadores piden ayuda tras puesta en marcha de Hidroituango



"La información que nosotros tenemos de las pruebas es completamente la contraria. la información que EPM dio es de éxito total en las pruebas de rechazo, que no se presentaron ninguna circunstancias de riesgo de vibraciones anormales, entonces verdaderamente yo creo que esto no contribuye a la claridad de la opinión pública", dijo el mandatario.



La UNGRD informó que recibió el informe final del empalme realizado por el profesor de geociencias Modesto Portilla, en el tema acerca de lo que podría suceder ante la inestabilidad del macizo rocoso, y las graves consecuencias que generarían su colapso y la posible avenida torrencial que se daría sobre la presa. Gaviria le hizo un llamado a Pava para entregue esa información.

"Yo le pediría que tenga la total claridad, que nos muestre el documento, que lo conozca a la opinión pública, para poder referirnos a ello. Yo en este momento me centro es en las informaciones que EPM ha dado sobre las pruebas y tengo que tener confianza sobre esa información", agregó el gobernador.



Además lea: Hidroituango está operando con una sola turbina

Pava Sánchez insistió en que debe prevalecer la vida antes que el proyecto y que hasta el momento la UNGRD no ha recibido ningún informe de la entidad responsable, que es EPM, ni de las autoridades competentes sobre la puesta en marcha de las dos turbinas.