Gobernador de Antioquia propuso a EPM terminar contrato de construcción y operación de Hidroituango

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le propuso a la Junta Directiva de EPM y al gerente Jorge Carrillo Cardoso, dar por terminado el contrato que corresponde a construcción, operación, mantenimiento y transferencia de Hidroituango.

Señala el gobernador en la carta que radicó ante EPM que la ejecución del contrato se observa perjudicial y desequilibrada para Hidroituango y el departamento, y se refirió también a las cifras de peritaje financiero que presentó la empresa ante el Tribunal de Arbitramento, que calcula el valor presente neto del proyecto en cifra negativa de 960 millones de dólares y proyecta a 50 años una pérdida de 863 millones de dólares.

Hay que recordar que la Sociedad Hidroeléctrica Ituango y EPM están en una controversia contractual. La sociedad reclama el pago de cláusulas penales por retrasos acumulados y la indemnización de perjuicios por los ingresos dejados de percibir por la no entrada en operación comercial del proyecto en los plazos previstos.

"Yo, como gobernador de Antioquia, claro que no voy a estar diciendo que voy a desistir de tres billones para recibir 960 millones de dólares negativos, porque mañana me van a investigar por detrimento patrimonial. No, es porque estoy absolutamente seguro que Hidroituango sí va a dar recursos y que no tiene valor negativo”, señaló el gobernador Gaviria sobre su petición.

También sostuvo el mandatario seccional en la carta que, “no puede ser que en 50 años de operación de la hidroeléctrica, EPM gane miles de millones de dólares, mientras la sociedad Hidroituango y sus socios, la Gobernación de Antioquia y el IDEA, no reciben un solo peso, dineros necesarios y esperados para la inversión social en 125 municipios de Antioquia”.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aludió a la publicación del gobernador de Antioquia: “Ojo Medellín. Van por EPM”, manifestó en la misma red social.