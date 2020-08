Gobernador encargado de Antioquia ya está libre de coronavirus

En condiciones estables y sin requerir de oxígeno artificial para respirar, avanza la recuperación del gobernador encargado de Antioquia Luis Fernando Suárez Vélez, quien doce días después de haber sido diagnosticado con el virus fue declarado paciente No Covid, es decir, ya no transmite la enfermedad.

En un video publicado en sus redes sociales Suárez Vélez, confirmó que este fin de semana le quitaron el oxígeno y ya fue trasladado a una habitación de pacientes no aislados.

Insistió en que superó el virus y su recuperación avanza bien, sin dificultades. Sin embargo, instó a los ciudadanos a fortalecer el autocuidado para prevenir más contagios en el departamento.

"Hoy es mi día número doce y he sido declarado como paciente No COVID-19, es decir, ya no trasmito el virus, ya no trasmito la enfermedad. He sido pasado a una habitación de pacientes no aislados, un paso más adelante en mi proceso de recuperación. Me retiraron el oxigeno y he respondido muy bien", dijo el funcionario.

El pasado 23 de julio, el Gobernador encargado dio positivo para coronavirus, desde entonces, asintomático. Cuando tuvo las primeras molestias entre ellas, dolor en la garganta, posteriormente debió ser hospitalizado por prevención.

Este fin de semana, se reportaron 5 mil 265 pacientes nuevos con coronavirus en Antioquia. El departamento aportó la mayor cantidad de contagios al país con 2 mil 986 casos, por encima de Bogotá, Valle y Atlántico, que normalmente superan a la región.

¿Retraso en las pruebas?

Por directriz del Ministerio de Salud, en Antioquia se dará prioridad para realizar pruebas de Sars-Cov 2 al grupo catalogado de alto riesgo, que está integrado por adultos mayores, personas con comorbilidades y personal de la salud.



La determinación tiene que ver con el represamiento de muestras en los 19 laboratorios habilitados en el departamento que están llegando al tope de su capacidad.



Lina Bustamante secretaria de Salud de Antioquia, aseguró que hay un retraso de 4.5 días en el procesamiento de muestras. Bustamante explicó que, “hicimos una búsqueda activa muy generalizada y eso nos llevó a un atraso, no solo en Antioquia, sino en todo el país”.

Para disminuir este tiempo, se autorizó el uso de pruebas de antígenos que además de descongestionar los laboratorios, son más económicas que las pruebas moleculares o las de PCR.

Pese a que en el departamento se están procesando todos los días entre 5 y 6 mil pruebas, hay por lo menos 21 mil que están en lista.