Gracias a una donatón, antioqueños varados en India regresarán al país

Los antioqueños Álex Betancur y Luis Guillermo Londoño, quienes estaban en Asia en una travesía en bicicleta cuando llegó la pandemia, viajarán en el vuelo humanitario que traerá a colombianos varados en la India. Los familiares y amigos en el corregimiento San Antonio de Prado en Medellín lideraron una campaña en redes sociales llamada ‘Pedaleando a Casa’, con la que han logrado reunir 31 millones de pesos.

Álex Betancur agradeció a las personas hicieron sus donaciones para que él y su amigo de la Travesía Himalaya puedan pagar los 10 millones de pesos que cuesta cada tiquete, además de la estadía en India, la prueba del coronavirus y el aislamiento que tendrán en Bogotá. El dinero que les quede lo destinarán para ayudar a los colombianos que siguen en Asia.

"Muchas gracias por el apoyo a la comunidad y a los amigos de mi pueblo San Antonio de Prado, que nos ayudaron no solo para la compra de los tiquetes, sino para los gastos de alimentación y transporte hacia la ciudad capital. Fue impresionante la solidaridad de tanta gente", señaló.

El vuelo humanitario autorizado por el Gobierno saldrá el miércoles 13 de mayo y tiene la ruta Yakarta – Melbourne – Yakarta - Nueva Delhi – Ámsterdam - Bogotá D.C. En una de las escalaras, también recogerá a colombianos varados en Australia y luego, en India. Todos los connacionales deberán quedarse en cuarentena en la capital del país.

Unos 130 colombianos están varados en India, pero muchos no podrán viajar en el vuelo humanitario debido a que no tienen los recursos para el tiquete. La mayoría estaba de vacaciones cuando se declaró el aislamiento. Su situación es muy dramática porque no tienen recursos para el hospedaje y la alimentación.