Grave denuncia: Mujer dice que la golpearon y violaron en el baño de un centro comercial

El hecho de abuso sexual habrían ocurrido el pasado 18 de abril en el centro comercial Mayorca en Sabaneta (Antioquia) en horas de la mañana y nadie se habría percatado de lo que estaba pasando.

La afectada menciona que entró al baño ubicado en el primer piso de este espacio comercial “fui golpeada y abusada sexualmente por un desconocido, me encontraron a eso de la 1 de la tarde en muy malas condiciones, inconsciente con un golpe fuerte en la cabeza, con dolor en todo el cuerpo y mi ropa mal puesta”, dijo.

Dentro de la denuncia de la joven se lee que tenía signos de que la persona que la atacó buscaba aparentemente acabar con su vida, pues ella tendría una cadena en su cuello con la que también buscaron ahorcarla.

Lo más preocupante del caso es que nadie se percató de lo que estaba pasado y fue hasta 3 horas después que una persona la vio y le dio aviso a los trabajadores del Mayorca “los APH fueron por mí, comenzaron a hacerme preguntas, revisaron que estuviera al menos un poco bien y seguido de esto se contactaron con mi familia”, expresó la víctima.

Luego de este interrogatorio la muchacha fue remitida a un centro asistencial de la zona, porque presentaba complicaciones en su salud por lo que tuvo que recibir medicamentos para los dolores en los músculos y estuvo cinco días en observación en los que le hicieron los exámenes pertinentes.

Cuando salió del hospital, el 20 de abril se dirigió al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual donde le habrían mostrado su apoyo en este caso. Pero pasados 10 días de la denuncia ella mencionó que no se ha hecho nada, que el victimario sigue suelto y ella teme hacer cosas cotidianas como salir de su casa.

La fémina dice que en Sabaneta nunca hacen más que activar el código fucsia, porque ya le ha pasado lo mismo tres veces y no es porque ella vista de x forma o este drogada o tomada como varias personas en la sociedad lo condenan. “No estaba de noche, no vestía de forma inadecuada, no estaba de fiesta, ni mucho menos tenía droga en mi cuerpo; solo me dirigía a hacer mis labores como cualquier otra persona”.

Por su parte el centro comercial Mayorca comunico vía correo que ellos no mostrarán las cámaras sino es solicitado por las autoridades, por lo que la familia de la mujer teme que nuevamente le vuelva a pasar cuando entre el lunes 2 de mayo a trabajar y estudiar; solo porque no han capturado al culpable.