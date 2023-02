Grupos armados en tres municipios de Antioquia, hacen presencia en colegios para reclutar niños

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, denunció este jueves que en Yarumal, San Pedro de los Milagros y Campamento, grupos armados están haciendo patrullajes en los centros poblados, y haciendo presencia en las instituciones educativas rurales de esos territorios antioqueños, para adoctrinar y reclutar menores de edad.

Por ahora, según las denuncia cerca de 500 estudiantes de tres instituciones educativas, aunque también hay indicios en municipios del Nordeste. Gaviria señaló que las autoridades investigan videos en los que se registra a los integrantes de los grupos armados Clan del Golfo, disidencias del frente 36 y el ELN, entregando kits escolares, obligando a los niños a agradecerles para ser grabados, mientras visten camuflados y portan armas.



“Hemos querido ser prudentes en no entregar los nombres de las instituciones educativas para la protección de estas comunidades, de estos niños y de sus familias y adicionalmente de los docentes", dijo el gobernador.



Mónica Quiroz Viana, secretaria de Educación departamental, reiteró que las escuelas son territorios de paz y no pueden tener injerencia de grupos armados al margen de la ley y describió las acciones que están ejecutando estos grupos armados.



"Hay unas entregas de kits escolares, unas actividades lúdicas, después graban un video agradeciendo, inducen a los niños a agradecer, estando uniformados y armados, así se ven en el video. Esto es adoctrinamiento. Son 40 estudiantes en centros educativos rurales, y otro más cercano, unos 400, pero en este último no hay interacción con los niños, sino que piden datos relacionados con niños, docentes", detalló la funcionaria.



Consejo de seguridad

Para abordar las acciones que realizarán en estos territorios, esta tarde se realizará un consejo de seguridad en Yarumal, con los alcaldes del Norte y Nordeste antioqueño. También se indaga si por lo menos los patrullajes en Campamento tienen que ver con la masacre ocurrida el pasado martes, de cuatro jóvenes.



Aníbal Gaviria explicó, igualmente, que las pruebas en videos y los demás documentos que han recibido de los denunciantes serán entregados a los Ministerios de Defensa, Interior y Educación, a la Fiscalía General de la Nación, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y demás instituciones que deberán profundizar en las investigaciones.