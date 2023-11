Habilitarán puente metálico tras caída de estructura en Antioquia: ¿Cuándo y dónde?

El ministro de Transporte, William Camargo, se reunió este jueves con las autoridades de Antioquia y representantes del concesionario Devimar en un Puesto de Mando Unificado con el fin de evaluar y continuar con las acciones para mitigar la emergencia presentada en el puente.

Ante esta situación anunciaron que el 3 de diciembre quedará habilitado de manera provisional el paso por un puente metálico que sería la primera solución a la afectación del puente que comunica al occidente de Antioquia con el Urabá Antioqueño.

Esta estructura provisional permitirá el paso de vehículos con un peso máximo de 50 toneladas. Cabe recordar que el colapso del puente ubicado sobre el río Tonusco ocurrió en la madrugada del 3 de noviembre.

El jefe de la cartera de Transporte, William Camargo, indicó que se realizó un diagnóstico para el reforzamiento estructural del puente Paso Real, que permita ampliar su adaptación para el tránsito vehicular.

El funcionario indicó que se habilitará el paso las 24 horas del día, con supervisión y control, por el llamado puente amarillo, Puente Real, pero solamente lo podrán hacer vehículos que no superen las 3.5 toneladas, por lo que queda restringido el paso de camiones de carga y vehículos de mayor peso.

La concesionaria Devimar aclaró que los vehículos de más de 3,5 toneladas deberán usar la vía alterna Medellín – Tarazá – Planeta Rica – Montería – Puerto Rey – Arboletes – Mellitos – Necoclí.

Para el tramo Arboletes – Necoclí, el horario autorizado es de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.; para el tramo Necoclí – Arboletes, de 9:00 a.m. a 12:00 m.; y en ambos sentidos desde las 12:00 m. hasta las 6:00 a.m.