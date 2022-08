Habitantes de Buriticá exigen diálogos con minera Zijin para levantar bloqueos

Con una misa este domingo y una velatón que se llevó a cabo en la noche del sábado, familiares y amigos de los dos mineros que estarían desaparecidos en la mina Yaraguá oraron para que sus cuerpos puedan ser hallados, luego de dos semanas de no tener razón de ellos.

En la mañana de este domingo se retomaron las labores de búsqueda por parte de los mismos mineros artesanales. Mientras tanto, la viceministra del Interior, Judith Salazar, visitó la zona y pidió a los líderes de la movilización que terminen con el bloqueo de las vías, que tienen confinados a 1.000 trabajadores de la empresa Zijin Continental Gold.

Teresa Mazo, líder de los mineros ancestrales que vienen manifestándose desde el 12 de agosto, afirmó que no levantarán el bloqueo hasta que la empresa minera no se siente a la mesa para que suscriba compromisos como no verter lodo por los túneles donde se realiza minería artesanal. También indicó que con la ministra se establecieron mecanismos para sus peticiones a largo plazo, pero que ahora, lo que se debe resolver es con la minera.



"No hemos podido hacer una negociación seria porque falta un actor, y mientras no haya un actor en la mesa, entonces sería hablando yo con yo. Estamos pendientes de que la Zijin, el representante legal de la Zijin, se siente en la mesa con nosotros porque es muy fácil que ellos estén es desde la internet haciendo falsas acusaciones y no den la cara en la mesa de negociación", afirmó Mazo.

Por su parte, Jairo Iván Ariza, vicepresidente de protección de Zijin Continental Gold, afirmó que la empresa ha recurrido a las autoridades competentes para hacer manejo de la situación.

"Nosotros como empresa hemos recurrido a la autoridad, usamos los canales que la autoridad nos establezca, esto es un bloqueo y una protesta con vías de hecho que se diferencia mucho de otros escenarios que hemos atendido directamente, especialmente con las comunidades, estamos aquí, tenemos diferencias, avanzamos con esas comunidades", indicó.



Al tiempo, añadió que por medio de su dirección ilegal se avanza en el cumplimiento de los compromisos legales de la empresa, "sin mayores traumatismos, esto es una circunstancia completamente ajena a las demandas de las comunidades de Buriticá y de todas las veredas que la circundan".

Frente a los procedimientos para verter lodo, aclaró que estos pueden ser auditados y están dentro de lo que les permite la licencia ambiental.

Desde la Gobernación de Antioquia indicaron al Ministerio del Interior y al de Defensa que urge que estas dependencias definan una intervención en Buriticá.

Por lo pronto, los bloqueos se mantienen en el acceso a la empresa Zijin Continental Gold y cinco caminos reales que llevan a esta empresa, aunque inicialmente eran siete, por lo que los dos restantes ya están libres.