Habla el motociclista que se chocó con un hipopótamo en Antioquia: increíble relato

Luego del accidente ocurrido en Puerto Triunfo, Magdalena Medio antioqueño, donde un vehículo colisionó contra un hipopótamo, causándole la muerte, se ha puesto en debate la problemática de esta especie invasora que llegó al país por Pablo Escobar.

Las autoridades aseguran que este tipo de accidentes no son muy frecuentes. Recordemos que el pasado 26 de noviembre del año anterior, un motociclista que se desplazaba por esta importante vía del país, también chocó contra un hipopótamo, el hombre sufrió una fractura en su brazo derecho.

Precisamente, Kevin Torres, motociclista implicado en ese accidente, contó cómo fue su experiencia de chocar contra un hipopótamo en plena vía.

"El animal estaba atravesado en el sentido hacia Medellín, y como yo iba con el visor del casco abajo, entonces la luz que venía de un camión como que me encandelilló y eso fue lo que me hizo perder la vista hacia el frente. El animal estaba en un lugar oscuro, y es un animal que no se ve en la noche, entonces cuando lo vi, ya lo vi muy cerca, y ya solamente fue esperar el golpe", contó Torres en entrevista con el medio local MiOriente.

En ese sentido, señaló que tras chocarse, se preocupó porque pensó que el animal lo podría atacar: "Tras caer, me paré, para que quizás el animal no me fuese a pisar o a morder, o a atacar de cualquier manera, pero cuando me paré ya no estaba, como que arrancó a correr, no sé si para el lago que hay cerca o para la parte del bosque que hay también cerca".

¿Cuál es su estado de salud?

Kevin Torres explicó que a raíz del accidente tuvo: "Una fractura en el codo, tengo tornillos actualmente. Me hice una quemadura, tuve también laceraciones, y la moto sufrió daños. Actualmente estoy terminándome de recuperar, estoy terminando las terapias".