Habla familiar de la mujer que 'le hace conejo' a taxis y restaurantes: dice que está enferma

¿Quién es la joven y qué le pasa?

El diario El Colombiano de Medellín reveló que la joven se llama Daniela, tiene 31 años y, según su familia, tiene un trastorno de bipolaridad diagnosticado y desde noviembre del año pasado han recibido quejas de este tipo.

"Ella es una niña medicada. Es bipolar. Pero no se toma los medicamentos porque es desobediente. Ella no acata las reglas. Ella no cumple con las directrices de un hogar. Ya no puedo vivir con ella. He llorado. Estoy desesperada. Cuando me pide comida, le doy, le lavo la ropa. Pero no tengo el control", relató una familiar de Daniela a ese medio de comunicación.

Le puede interesar: Hacienda Nápoles: ¿Cuánto cuesta conocer el parque y qué se puede hacer allí?

La familia relató que se han acabado los recursos para ayudarle y que para mayor problema, Daniela dejó de tomar sus medicamentos: "Los papás de Daniela fueron asesinados cuando ella tenía dos años, vivían en Puerto Berrío. Ellos dejaron una herencia que fue mal administrada y se les acabó. Ahora es como si Daniela quisiera recuperar lo que alguna vez tuvo. Yo solo le pido a Dios que ella no dé con alguien bien malo o intolerante. Vivo con la incertidumbre porque a veces paso mucho tiempo sin saber de ella", agregó el familiar.

La familia dijo que temen que por esos pequeños robos que hace le hagan algo o la lastimen: "La Policía no la captura porque sus delitos son de menor cuantía y en los centros de salud mental tampoco la reciben para internarla. Estoy desesperada y me siento sola. Vivo con el temor de que le hagan algo a ella o a mi familia".