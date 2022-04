Hallan sin vida al último desaparecido en tragedia de Abriaquí, Antioquia

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia confirmó que fue hallado el cuerpo sin vida de Jesús Antonio Cruz Hidalgo, la última persona que se encontraba desaparecida luego de la avenida torrencial en Abriaquí.

En la emergencia, ocurrida el pasado 7 de abril, murieron en total 14 personas, luego de que la avalancha, provocada por las intensas lluvias, destruyera el primer nivel del campamento minero en cercanías a la quebrada La Mina a la altura de la vereda La Antigua.

Según el balance de las autoridades, además de las personas muertas, nueve más resultaron heridas y los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal en Medellín.

Con el apoyo de la comunidad, se llevó a cabo la búsqueda de la última persona que estaba reportada como desaparecida. En el municipio vigilan el caudal de la quebrada La Mina, que es alto y está en alerta roja por probabilidad de desbordamiento.

Cabe recordar que el último cuerpo rescatado, antes de Cruz Hidaldo, fue el de Jader Eliécer Ortiz de 22 años, la víctima mortal número 13.

Fue hallado el cuerpo sin vida de Jesús Antonio Cruz Hidalgo, la última persona que se encontraba desaparecida luego de la avenida torrencial en Abriaquí. Un fuerte abrazo a sus familiares. Gratitud con las entidades operativas por su trabajo en este evento que nos enluta. pic.twitter.com/lGcbxcz95V — Dagran Antioquia (@DagranAntioquia) April 11, 2022

Las otros fallecidos fueron identificados como Jorge Armando Muñetón, Érica Johanna Mira, Ferney Ernesto Salas, Héctor Osvaldo García, Luis Carlos Higuita, Fátima del Socorro Hidalgo, Jesús Iván Casas, Juan Pablo Marín Arango, Humberto Rodríguez Celis, Sebastián Sepúlveda Zapata y José Alejandro Gárces Tobón.

Una de las historias

Beatriz Mira perdió a su hermana Érika Johanna, de 31 años de edad, en la tragedia. Era madre de tres niños (4, 9 y 13 años). Ella llevaba cerca de dos años trabajando en el campamento minero y era la encargada de la alimentación.

“”Ella me dijo, Beatriz, yo en ese trabajo estoy arriesgando mi vida. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo sí, porque es que a cualquier momento se puede venir una avalancha y nos tapa, pero no sé ella de dónde sacó eso, si era que había un estudio o algo”, narró la mujer.