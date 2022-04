Hasta con drones buscan a contratista de EPM desaparecido en San Andrés de Cuerquia

Las autoridades continúan con la búsqueda del ingeniero forestal, Andrés Camilo Peláez, desaparecido hace 19 días en zona urbana del municipio de San Andrés de Cuerquia, región de influencia de Hidroituango.

Sus amigos y familiares realizaron en la noche del jueves una velatón en el edificio inteligente para rogar por su hallazgo.

Natali Caro, novia de este ingeniero contratista de EPM, pidió a las autoridades que no paren con la búsqueda y contó que ya se han realizado grandes esfuerzos.

“Hasta el momento hemos buscado por todas partes, por todo el río y nosotros sabemos que él no está muerto, a él no lo han dejado por ahí. Una de las primeras hipótesis era que lo habían tirado al río o que algo había pasado con el río, pero ya hemos buscado exhaustivamente con drones, con gente metida en el río, con los bomberos, con EPM y hasta el momento no hay indicios”, manifestó.

Las autoridades han descartado varias hipótesis de su desaparición, mientras que avanzan en otras posibles causas. Una de ellas es que pueda estar secuestrado y que sus captores estén esperando de un mes a dos para pedir un rescate, como ha ocurrido en otros casos.

“El pueblo es demasiado pequeño, pero nadie sabe nada, nadie vio nada, nadie escuchó nada. Incluso, a la última hora que fue visto se supone que en los pueblos ya la gente se va levantando, ya van saliendo los motocarros y todo, pero hasta el momentos no tenemos una información así certera que nos diga quién lo tiene o quién se lo llevó, pero ahí van las investigaciones”, agregó Caro.

Ana Milena Joya Camacho, gerente Ambiental y Social de Proyectos e Ingeniería de EPM, durante el Foro 'Hidroituango: evolución social', leyó un mensaje creado por compañeros de trabajo y amigos del profesional desaparecido.

“Para EPM lo primero es salvaguardar las vidas de las comunidades, lo segundo el cuidado del ambiente y tercero la generación de energía. En esta misma lógica, EPM expresa su solidaridad con la familia, seres queridos, compañeros, amigos y cercanos del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, quien está desaparecido desde el pasado domingo 3 de abril, cuando se encontraba en el municipio de San Andrés de Cuerquia”, dijo Joya durante el evento.

Andrés Camilo Peláez es funcionario de la empresa WSP, contratista de EPM, encargada de realizar trabajos de interventoría a los proyectos ambientales en Hidrotuango.