Hay factores oscuros alrededor de Hidroituango: Sergio Fajardo

Durante su visita a Ibagué, el precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, cuestionó el manejo que está dando el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín al proyecto de Hidroituango.



El pronunciamiento fue luego de la reunión extraordinaria que se cumplió en la Casa de Nariño, en Bogotá, para hablar de la continuidad del proyecto. La cumbre convocada por el contralor general de la República, Felipe Córdoba, tenía como fin estudiar si se mantiene al consorcio constructor o si se cambian por otro, ya que el 31 de diciembre se vence el contrato.

Según Fajardo, el encuentro que se desarrolló en privado y del que no se conocen resultados o conclusiones, muestra que hay factores oscuros alrededor del proyecto.



“Aquí se han mezclado una cantidad de factores, oscuros todos, que no permiten que las cosas se vean o se entienda que está pasando. Ayer hubo reunión en la Casa de Nariño, pero no hay un comunicado oficial, nadie explica que se dijo y nadie da razón por las cosas que se hacen”, señaló el exalcalde de la capital antioqueña.



Igualmente, se refirió a la administración de Daniel Quintero. Aseguró que los constantes cambios en su gabinete evidencian que la Alcaldía no tiene un rumbo claro, lo que genera daños en el desarrollo de la megaobra.



“La Alcaldía de Medellín está haciendo un daño de proporciones insospechadas. Van cinco gerentes de las empresas públicas de Medellín. Una empresa que en menos de dos años tiene cinco gerentes, es una empresa que tiene cáncer”, señaló.



También dijo que, “en la Alcaldía van más de 25 cambios de secretarios y secretarias, eso significa que está sin rumbo, es un carro sin control que está amenazando con arrollar a todo lo que pase por el frente y es un daño muy grande para la ciudad y para Colombia alrededor del tema de Hidroituango”.

Considera Sergio Fajardo que se está “jugando con candela”, ya que la generación de energía para el país depende del manejo que se dé al proyecto.