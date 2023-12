Hay también grandes capos del microtráfico: gobernador electo de Antioquia

Sobre el trino que realizó el presidente Gustavo Petro donde escribió que: “con todo respeto, "o no leen o se hacen los..." la Corte constitucional ya dijo que son las autoridades locales las que determinan los sitios públicos de prohibición de consumo de estupefacientes. Así que le toca a Federico Gutiérrez y al concejo de Medellín hacerlo para su distrito”.

A lo que Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín respondió, “presidente Petro, ¿para qué escribe “con todo respeto” si va a afirmar algo irrespetuoso? No somos ni nos hacemos lo que usted insinúa. Todo lo contrario, nos preocupa que la gran mayoría de sus decisiones van orientadas a proteger criminales y no a proteger a la gente que cada vez está más angustiada. Con las herramientas que nos queden a los alcaldes del país, haremos un gran esfuerzo para garantizar seguridad y tranquilidad a nuestra gente. Qué bueno que lo pudiéramos hacer también de su mano. No son temas personales, presidente; sus decisiones nos afectan a todos”.

Además, indicó que, los padres de familia de Colombia no quieren ver los parques, escenarios deportivos y demás espacios públicos tomados por la droga y la criminalidad. Fico Gutiérrez también informó que, hará un gran esfuerzo para recuperar estos espacios para la niñez, los jóvenes y toda la gente, expresando que espera que a partir del 1 de enero puedan trabajar juntos por el bien de Medellín y Colombia.