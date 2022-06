Hidroituango: Alcaldía de Medellín responderá a Procuraduría sobre falencias en gestión del riesgo

La Alcaldía de Medellín ya prepara un documento para darle respuesta a la Procuraduría, que requirió a EPM, luego de identificar falencias en la gestión del riesgo de desastres, en los municipios aguas debajo de Hidroituango.

Como alcaldesa encargada y, por ende, presidenta de la Junta Directiva de EPM, Andree Uribe indicó que, “todas las alertas son importantes”, y que se va a dar una respuesta integral al Ministerio Público sobre el sistema de monitoreo que se ha tenido en este megaproyecto.

Le puede interesar: Hidroituango: Procuraduría alerta sobre falencias en gestión del riesgo de desastres

"Vamos a dar cuenta de ese sistema de monitoreo que EPM siempre ha tenido en esta obra para llevar a cabo el abordaje de las alertas. Claramente mientras avanza la obra y nos acercamos más a su punto de entrega, van a disminuir los riesgos y van a disminuir por ende las alertas, sin embargo, reitero, todas las alertas son importantes", indicó la alcaldesa encargada.

"Para dar mayor tranquilidad no solamente al organismo de control, sino también a toda la población", agregó Uribe. Y es que la Procuraduría General de la Nación alertó sobre lo que considera serias falencias en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) de los municipios aguas abajo del proyecto Hidroituango, en especial, Cáceres y Caucasia.

Esto porque evidenció que estos municipios “tienen planes desactualizados, no cuentan con el personal adecuado para manejar este asunto y los organismos de socorro no tienen el número de personas, entrenamiento ni los equipos necesarios para la atención de emergencias”, en caso de que se presentara alguna.



Además lea: Entregan a la Procuraduría nuevas pruebas contra Daniel Quintero



La Procuraduría señaló también que encontró una vulnerabilidad y es el hecho de depender actualmente solo del vertedero para evacuar el agua, y “si bien ese riesgo se reduce cuando entra cada unidad de generación, no se elimina”.