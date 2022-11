Luego de que Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregara el nombre del contratista encargado de finalizar las obras de construcción en las turbinas 3 y 4 del proyecto Hidroituango, nuevamente desde las directivas del megaproyecto aparecieron críticas sobre la falta de información respecto a las decisiones que se toman allí.

La más reciente, el gobernador Aníbal Gaviria la calificó como "sorpresiva" y "no muy pública". "Tengo que expresar desde ya, y los hemos hecho con anterioridad, que nos dejan dudas e interrogantes la capacidad de que esos nuevos contratistas entreguen el 30 de noviembre de 2023 las turbinas 3 y 4", explicó el gobernador, quien dijo que ya solicitó mayor información al respecto.

A la posición de Gaviria esta vez se sumó el gerente de la Sociedad Hidroituango, Javier Darío Toro, que manifestó que las decisiones con respecto al proyecto, de carácter estratégico para la seguridad energética del país, no les están siendo notificadas y se están enterando de ellas por cuenta de la prensa.

Le puede interesar: SIP pide a la Alcaldía de Medellín respetar la libertad de prensa

"¿Qué nos sorprende? Que no nos informen ni a la Sociedad ni a la Gobernación ni a nadie en particular sobre ese tipo de actividades. Nos parece que no es la actitud adecuada, es una forma de actuar unilateralmente, ellos no tienen la obligación de pedirnos permiso, pero sí tienen la obligación de contarnos, de informarle a la Sociedad qué van a hacer, cómo lo van a hacer y por qué lo van a hacer", declaró Toro.

La encargada de poner a punto las turbinas 3 y 4 de Hidroituango será la firma colombiana Schrader Camargo SAS, quien iniciará labores a partir del 1 de diciembre, luego que un día antes se venza el contrato con el actual constructor, el consorcio CCC Ituango, cuya salida celebró el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

"Celebro salida del Consorcio CCC de Hidroituango. Conformado por empresas vinculadas al escándalo de Odebretch y condenadas fiscalmente por Hidroituango. Se valieron de todo tipo de estrategias para seguir ganando billones reparando los daños que ellos mismos causaron", trinó en su cuenta de Twitter el alcalde.

Lea también: Atentado en Toledo, Antioquia: Sicarios dispararon contra el exalcalde que resultó herido

Las obras en estas unidades consistirán, según indicó EPM, en “ejecutar los concretos faltantes para el empotramiento de la turbina número 4, así como el empalme y vaciado de los concretos en los túneles que conducirán el agua desde el embalse hasta las unidades de generación 3 y 4”.

Asimismo, la entidad recordó que hasta el próximo 4 de noviembre está abierta la convocatoria para que interesados en la construcción de las unidades de generación de energía 5, 6, 7 y 8 hagan llegar sus propuestas, como ya lo han hecho diez firmas nacionales e internacionales que hasta ahora han evidenciado esta voluntad.