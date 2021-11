Hidroituango: Ante el Contencioso Administrativo llevarán el fallo de $4.3 billones

Como previsible, calificó María Eugenia Ramos Villa, exsecretaria de Planeación de Antioquia, el fallo de segunda instancia de la Contraloría que la declaró responsable fiscal por la contingencia en Hidroituango en 2018.

La decisión recayó en total contra 26 personas naturales y jurídicas por un detrimento patrimonial que asciende a $4,3 billones.

Ramos Villa, quien fue miembro de la Junta Directiva de Hidroituango, dijo que llevará esta decisión hasta el Contencioso Administrativo para que sea un juez quien tome la decisión definitiva.

"Yo iniciaré un proceso de nulidad de restablecimiento del derecho ante el Contencioso Administrativo. Básicamente, es una demanda solicitando restablecer mis condiciones y un resarcimiento económico porque, en mi caso, el perjuicio que se está generando con este proceso es enorme", señaló.

Según María Eugenia Ramos, en caso de quedar en firme la decisión de la Contraloría, sus bienes pueden ser rematados, lo que causará un grave perjuicio para ella y su familia.

"Si llega a quedar en firme en fallo, pueden rematar los bienes que tengo y eso conlleva a que la Contraloría recupere una suma ínfima frente a lo que supuestamente espera recuperar. Como persona natural, no tengo un gran patrimonio, siempre he trabajo y los últimos años los he dedicado al sector público. Mi patrimonio es muy escaso y la Contraloría me hace un daño enorme", puntualizó.

Algunos de los sancionados son: Sergio Fajardo, precandidato Presidencial; Federico Restrepo, rector de la Universidad de Medellín; Ana Cristina Moreno, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, y los dirigentes políticos, Luis Alfredo Ramos y Alonso Salazar. Hay exmiembros de la Junta Directiva de Hidroituango, exgerentes de EPM, exalcaldes de Medellín y exgobernadores de Antioquia.