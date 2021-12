Hidroituango: Cámara de la Infraestructura ve mucha improvisación en EPM

Como “equivocada” e “irresponsable” calificó la Cámara Colombiana de la Infraestructura el anuncio de Empresas Públicas de Medellín (EPM), la decisión de pagar de manera anticipada la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por eso, el gremio afirmó que “tristemente” lo “más sano” es una intervención porque están “intranquilos” con las más recientes decisiones sobre Hidroituango, pedido que hizo inicialmente el Comité Intergremial de Antioquia al Gobierno nacional.

El director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, José Fernando Villegas, cuestionó que la empresa antioqueña salde un millonario crédito con la actual cotización del dólar, lo que es un riesgo para sus finanzas.

"Usted no prepaga una deuda de 450 millones de dólares de la noche a la mañana. Eso afecta a cualquier empresa desde el punto de vista de caja y financiero, cuando el dólar está en los $4.000. Usted no puede estar anunciando, de manera irresponsable en los últimos meses, que va a cambiar a los contratistas. No puede estar anunciando que cambió los materiales y los diseños cuando eso es mentira (...). Vemos mucha improvisación en EPM, las decisiones no nos dejan tranquilos", señaló.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha insistido en que los actuales contratistas de Hidroituango incurrieron en hechos de corrupción al cambiar la calidad de los materiales, lo que ha sido negado por el Consorcio CCC Ituango, integrado por Camargo Correa Infra, Conconcreto y Coninsa Ramón H.

"Unos contratistas que bajaron la calidad de los materiales, de las varillas, cambiaron los diseños y tomaron decisiones irresponsables y hoy tienen pagando a los ciudadanos un 25% más en sus tarifas de energía en sus cuentas de servicios públicos", dijo el mandatario.