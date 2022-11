Hidroituango: EPM se mantiene en las pruebas de las turbinas para noviembre

El debate citado por la senadora Isabel Zuleta, tuvo varias voces encontradas frente al encendido de las turbinas, que según EPM están listas para colocar en funcionamiento.

Según la senadora citante, "este es un proyecto que no se debió hacer, estoy con las personas que hoy se manifiestan en contra de esta atrocidad, no hay garantías. Se encontraron más de 35 hallazgos que dan cuenta de las irregularidades detrás de Hidroituango".

El debate también contó con la presencia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el Gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo y el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Javier Pava.

Precisamente, la ministra Irene Vélez, señaló que "si hubiese sido otro Gobierno, este proyecto no se hubiese realizado, no tiene los estudios necesarios que nos den un parte de tranquilidad que no se va a presentar lo mismo que ocurrió en el 2018. Es injusto que teniendo los embalses llenos tengamos los costtos que tenemos hoy en día de la energía en el país. Confiamos que EPM tiene el criterio técnico y ambiental para colocar en funcionamiento Hidroituango".

Preocupados se mostraron integrantes de la comunidad de los municipios aguas abajo de Hidroituango, pues el lunes se realizó una prueba en una parte de la turbina uno, que, según ellos, no les fue informada y por ello se sienten en riesgo.

Empresas Públicas de Medellín aclaró que sí realizó una prueba en la unidad 1, pero que fue a muy baja velocidad, es decir, entre 6 y 8 revoluciones por minuto, comparado con las 180 revoluciones por minuto que girará cuando la turbina empiece a operar. También indicó que este procedimiento no fue durante el simulacro de evacuación de este martes, en cuatro municipios del área de influencia.