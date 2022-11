Hidroituango: EPM y Gestión del Riesgo sostienen diferencias sobre evacuación de comunidades

La incertidumbre para las comunidades aguas abajo del megaproyecto hidroeléctrico Ituango continúan. Aunque este sábado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) determinó la evacuación preventiva del corregimiento de Puerto Valdivia, por considerarse la comunidad que está en mayor riesgo frente el encendido de las turbinas 1 y 2 de Hidroituango.

El gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, sostuvo que la recomendación será evaluada por EPM, "simplemente pensamos que tenemos todos los protocolos para que no pase ninguna emergencia, si se quiere hacer evacuación preventiva primero vamos a analizar la resolución porque no nos la han comunicado" y añadió que "lo importante es que no contaminemos de política un escenario que es inminentemente técnico".

Pese a las diferencias con EPM, el director de la UNGRD, Javier Pava, fue enfático en una serie de compromisos que deberá adquirir la entidad, antes de su entrada en funcionamiento.

Lo primero será la evacuación de Puerto Valdivia, que según indicó el funcionario deberá adelantarse por parte de EPM antes de finalizar la próxima, teniendo en cuenta que las fechas de entrada en operación de las turbinas 1 y 2 se mantienen para el 15 y 30 de noviembre, respectivamente.

"Queda claro que la recomendación e instrucción que estamos dando desde la unidad es que se realice una evacuación preventiva, no porque haya un riesgo inminente o un desastre, no necesitamos eso, necesitamos tener la mayor tranquilidad y seguridad (...) hasta tanto no se realice esa evacuación preventiva no se inician esas actividades que pueden generar un nivel de riesgo", precisó.

Adicionalmente, exigió a EPM la actualización del Plan de Gestión del Riesgo como un requisito indispensable que deberá ser entregado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

A su vez, el funcionario solicitó el Servicio Geológico colombiano que estudie el estado del macizo rocoso y emita un concepto sobre el posible riesgo ante la incertidumbre que aqueja a las comunidades.

Todo lo anterior quedará plasmado en resolución 1056 del 4 de noviembre de 2022, que será expedida por la entidad a su cargo.

Si bien las recomendaciones son planteadas por UNGRD, es EPM el que las implementa, así mismo, la empresa deberá notificar a las comunidades cuando se van a realizar las evacuaciones y diseñar los puntos seguros en compañía de la Cruz Roja.

"Sería responsabilidad de EPM que esa evacuación preventiva se haga previamente y con las garantías que está pidiendo la comunidad en términos del sitio de albergue y demás", sostuvo.

El próximo martes será instalado otro Puesto de Mando Unificado con la comunidad y la Alcaldía para determinar otros puntos que no han sido oficializados. Por lo menos 5.000 personas deberán evacuar.