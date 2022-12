Hidroituango es una obra segura con materiales de calidad: Consorcio Ituango

El 30 de noviembre fue finalizado el contrato con el Consocio CCC Ituango que adelantaba las obras civiles de las turbinas una a la cuatro de Hidroituango, las dos primeras, lograron entrar en funcionamiento antes de la fecha límite.

Una vez finalizado el contrato, el consorcio aseguró que el megaproyecto Hidroituango es una obra segura, en la que se utilizaron materiales de alta calidad.

Lea también: El Metro de Medellín demandó a la alcaldía por millonaria deuda

Lo anterior en respuesta a la acusación hecha por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero quien señaló que el consorcio Ituango deberá responder ante la contraloría por la utilización de materiales de baja calidad que pusieron en riesgo la estabilidad de la obra.

"Ellos fueron condenados a pagar, esperamos que la Contraloría los condene por el resto, vamos a seguir con las investigaciones, las pruebas están de cómo les bajaron la calidad a los materiales, los hierros, los concretos y como también diseñadores estuvieron involucrados en ese proceso, pero estamos pasando esa página", dijo Quintero.

Por su parte, Santiago García Cadavid, representante legal del consorcio CCC Ituango, recalcó que el alcalde de Medellín fue demandado por el consorcio por injuria y calumnia. Y agregó que, las aseguradoras pagaron los seguros justamente por la calidad de la obra.

"Si allá hubiese habido lo que se menciona, los seguros no hubieran pagado, eso sería un acto doloso y sería exactamente lo que los seguros necesitaban para no pagar la cifra que ya pagaron. Nosotros hemos invitado al alcalde a llegar sus pruebas a los estrados judiciales, de modo que podamos resolver ese tema, no las conocemos y por el contrario de parte nuestra si existen varias denuncias penales por injuria y calumnia", sostuvo.

De acuerdo con CCC Ituango, fueron entregadas las turbinas 1, 2 y 3 terminadas en un 100% mientras que las obras en la turbina 4 están adelantadas en un 95%.

Le puede interesar: Hidroituango: 14 de diciembre inicia evacuación de comunidades

En este proyecto participaron más de 30 mil personas, que tuvo el pico más alto de empleo en agosto de 2017 con 8.157 colaboradores y 524 equipos de trabajo. A la fecha, en la hidroeléctrica permanecen cerca de 600 operarios encargados del desmonte.