Hidroituango: Fiscal Barbosa iniciaría acciones si no se pone en funcionamiento

El fiscal general, Francisco Barbosa, dejó en claro que de no entrar en operación este 30 de noviembre, como se estableció la megaobra de Hidroituango, ese organismo podría adelantar acciones ya que se estaría frente a posibles responsabilidades en materia penal.

“A juicio de la Fiscalía, son constitutivos de delitos en las diferentes fases. Estamos muy pendientes de la puesta en funcionamiento de Hidroituango el 30 de noviembre y, en caso de que no ocurra, habría posibles responsabilidades penales”, dijo Barbosa Delgado.

Así mismo, fue enfático en señala que “la Fiscalía General está encima de este asunto, por ser de prioridad nacional”.

“Estamos verificando, exactamente, cuáles son las posibles responsabilidades penales en caso de que no opere el funcionamiento de Hidroituango, todo eso es parte de las discusiones internas que se van a tener y por supuesto, están dirigidas por los fiscales delegados ante la Corte encargados de esta investigación”, afirmó Barbosa Delgado.

De igual forma, recordó que, en torno al caso de Hidroituango, la Fiscalía ya emitió una serie de imputaciones sobre la base de diferentes hechos que constituyen delitos.

Es de recordar que una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló imputación de cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en contra de nueve exfuncionarios que tendrían alguna responsabilidad en presuntas irregularidades en la contratación y el manejo del proyecto Hidroituango.

Entre los presuntos implicados en este proceso se encuentran el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos; el exgerente del Idea, Álvaro Vásquez; el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar; y el exgerente de Empresas Públicas de Medellín, Federico Restrepo.

La advertencia del fiscal Barbosa se produjo poco después de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, celebrará la conclusión con éxito del proceso de pruebas para matricular la unidad número uno de Hidroituango, ante dicho sistema, que ocurrió el pasado sábado a las 9:47 de la noche, lo que significa que el proyecto ya está en capacidad de generar energía y entregarla a XM, que es la central de subastas de energía a nivel nacional.

No obstante, el alcalde Quintero aclaró que se debe hacer lo propio con la segunda unidad y que, aunque esto no significa que ya esté en operación comercial oficialmente, ello sería válido para evitar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), imponga una millonaria multa por no cumplir el plazo fijado de este 30 de noviembre.

"Tenemos hasta las 12 de la noche del 30 de noviembre para salvarle cuatro billones de pesos a EPM y para quitarle 30 millones de toneladas de presión de agua al vertedero y proteger a las comunidades aguas abajo", manifestó el alcalde.