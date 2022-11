Hidroituango: Gerente de EPM no llegó al debate de control en la asamblea de Antioquía

Luego de que Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregara el nombre del contratista encargado de finalizar las obras de construcción en las turbinas 3 y 4 del proyecto Hidroituango, nuevamente desde las directivas del megaproyecto aparecieron críticas sobre la falta de información respecto a las decisiones que se toman allí.

La más reciente, el gobernador Aníbal Gaviria la calificó como "sorpresiva" y "no muy pública". "Tengo que expresar desde ya, y los hemos hecho con anterioridad, que nos dejan dudas e interrogantes la capacidad de que esos nuevos contratistas entreguen el 30 de noviembre de 2023 las turbinas 3 y 4", explicó el gobernador, quien dijo que ya solicitó mayor información al respecto.

Le puede interesar: "Prefiero la sanción que arriesgar un ciudadano" Daniel Quintero sobre proyecto Hidroituango

Ahora su suma otro polémica al tema de las dudas que crecen alrededor de Hidroituango. Todo por cuenta de la inasistencia de Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM, al debate de control político citado por la Asamblea de Antioquia para hablar sobre los plazos para la puesta en marcha de la hidroeléctrica.

Carrillo envió una carta explicando su inasistencia, sin embargo, los motivos causaron bastante molestia entre los cabildantes, dado que asegura que ellos no tienen competencia para citarlo a un debate de control político.

"Me permito manifestarles que siendo EPM una entidad descentralizada del Distrito de Medellín y no una del Departamento, no se encuentra dentro de los supuestos previstos para el ejercicio de control político por parte de la Asamblea (...). En consecuencia, no es posible nuestra asistencia a la sesión convocada", dice el apartado de la carta revelado por Noticias RCN.

¿Cuándo empezará a funcionar Hidroituango?

Através de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en cabeza del gobierno nacional, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le pidió que mediara en un eventual escenario en el que el proyecto Hidroituango no empezara a generar energía antes del 30 de noviembre.

Este es el plazo al cual se comprometió la entidad con la Comisión de Nacional de Regulación de Energía y Gas (CREG), con el fin de evitar sanciones que ascienden a los $5 billones, por incumplir con la entrega de obras civiles, pero también con los compromisos adquiridos de generación y venta de energía.

Le puede interesar: Daniel Quintero dice que no está recibiendo el apoyo que esperaba del Gobierno Petro en Hidroituango

El mandatario seccional hizo el pedido argumentando principalmente la necesidad de tener un tiempo suficiente para efectuar las pruebas que garanticen la seguridad de entrada en operación de la obra que ya cuenta con el antecedente de un siniestro en 2018.

Pese a que el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, ya había entregado como posibles fechas de encendido el 15 y 25 de noviembre, el gobernador reveló, por ejemplo, que las pruebas dinámicas con agua en la primera turbina que están programadas para iniciar el próximo sábado, deben durar al menos 36 días.