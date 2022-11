Hidroituango: PMU determinará evacuación de comunidades aguas abajo

Este sábado se adelanta un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el corregimiento de Puerto Valdivia, del que participan el Gobierno nacional, departamental y local, para determinar un posible riesgo de las comunidades aguas abajo del megaproyecto Hidroituango.

Aunque el presidente Gustavo Petro solicitó evacuar de forma preventiva a los municipios de influencia a la megaobra, el gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo, en su llegada al Puesto de Mando Unificado sostuvo que el proyecto está controlado y no se presenta ningún riesgo por lo que no se consideran las evacuaciones.

"No tenemos ningún tipo de temor, el proyecto, está controlado, es estable y solamente va a entrar en operación cuando esté seguro y confiable y eso va a pasar en los próximos días y esperamos acompañamiento institucional. El mensaje es a no alarmarse, no paniquearse, el proyecto está controlado aquí no hay ningún riesgo de colapso, esto no existe en esta etapa del proyecto para que estemos claros", recalcó.

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava, precisó desde la entidad se mantiene la recomendación de evacuar las comunidades cercanas; sin embargo, EPM es quien debe acoger las medidas.

"Ahora esperamos que al final no suceda nada, pero donde llegue a suceder algo aquí hay unas responsabilidades, nuestro deber es advertir, quienes tienen la responsabilidad de acogerlas son las autoridades municipales, departamentales y el dueño del proyecto. Si no la acoge y aquí hay una situación que termina mal, alguien tendrá que responder", dijo.

Recordemos que el gerente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero, había manifestado que pruebas adelantadas van por buen camino, por lo que el riesgo pasaría del macizo a las máquinas, no afecta directamente a las comunidades, pero sí retrasa aún más la entrada en funcionamiento.

Al finalizar este encuentro, se espera que, 38.000 personas aguas abajo del proyecto tendrán claridad de si se requiere una evacuación previa y que sea actualizada la circular de riesgo.

Las poblaciones en riesgo son los habitantes de Puerto Valdivia, Tarazá y Cáceres.