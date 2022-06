La Procuraduría General de la Nación alertó sobre serias falencias en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) de los municipios aguas abajo del proyecto Hidroituango, en especial, Cáceres y Caucasia, en el Bajo Cauca de Antioquia.

Luego de una visita al proyecto Hidroituango y a cuatro municipios del área de influencia, el informe del Ministerio Público advirtió que aunque “no se evidencia peligro inmediato de fallo o colapso de la presa”, los entes territoriales “tienen planes desactualizados, no cuentan con el personal adecuado para manejar este asunto y los organismos de socorro no tienen el número de personas, entrenamiento ni los equipos necesarios para la atención de emergencias”, en caso de que se presentara alguna.

La Procuraduría enfatizó la importancia de que Empresas Públicas de Medellín (EPM) lidere una estrategia para fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres en los territorios y pidió desarrollar un trabajo mancomunado con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), que permita concientizar y capacitar a los diferentes funcionarios de las alcaldías, particularmente a los integrantes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.

Adicionalmente, el ente de control alertó que hay municipios que tienen desactualizado sus instrumentos de ordenamiento territorial, “lo que agrava su capacidad de Gestión del Riesgo de Desastres desde la perspectiva de la prevención”.

La entidad reconoció que hay dificultades presupuestales y técnicas para definir estos instrumentos, por lo que hizo un llamado a EPM para hacer esfuerzos adicionales y seguir ayudando a los municipios aguas debajo de Hidroituango en este aspecto, “sin que ello implique eximirlos de su responsabilidad frente al tema”.

Un aspecto positivo del informe es que la Procuraduría evidenció un manejo responsable del proyecto y un constante monitoreo de los diferentes fenómenos amenazantes que lo podrían afectar, entre ellos, filtraciones, sismos o derrumbes.

No obstante, encontró una vulnerabilidad y es el hecho de depender actualmente solo del vertedero para evacuar el agua, y si bien ese riesgo se reduce cuando entra cada unidad de generación, no se elimina. Por ahora, EPM no se ha pronunciado sobre este informe de la Procuraduría.