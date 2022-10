Pese a que en su agenda estaba viajar a Buenaventura (Valle del Cauca), la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, tendrá una visita privada a Hidroituango este viernes, donde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y su homóloga en Antioquia, el Dagran, realiza un recorrido de las obras, de cara a la entrada en operación del megaproyecto, que debería ser antes del 30 de noviembre.

En la comisión que visita las obras, está también la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que tiene como tarea verificar las condiciones del proyecto.

A propósito de la visita, Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia, aseguró que lo más importante es que la central hidroeléctrica inicie su funcionamiento de forma segura.

“Debe buscarse que la hidroeléctrica entre a funcionar antes del 30 de noviembre, pero el criterio fundamental no tiene que ser ese, el criterio fundamental tiene que ser que cuando se ponga en funcionamiento esté completamente seguro que no va a tener contratiempos ni para la propia central ni para quienes trabajan allí, ni para las comunidades aguas abajo”, aseguró el mandatario.

Cabe recordar, que esta semana el vicepresidente de Proyectos Generación Energía de EPM, William Giraldo Jiménez, confirmó que todo apunta a que el proyecto sí podría iniciar su operación antes del 30 de noviembre, para no ser multado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), pero el mismo alcalde Daniel Quintero afirmó recientemente que si el aplazamiento fuera por decisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, esta amonestación no se daría.



"Estamos dentro de los tiempos, eso sí les quiero decir, que es antes del 30 de noviembre, pero incluso es posible que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pida unas pruebas adicionales y si pide unas pruebas adicionales, eso se iría más allá del 30 de noviembre. Si esa solicitud se hace por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, no habría multa, entonces tampoco hay preocupación, nosotros no estamos preocupados en relación al tema de la multa", dijo el alcalde hace una semana.