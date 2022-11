Hidroituango sí podría ser multado por la CREG: alcalde Daniel Quintero

Con todo y el aval del Gobierno nacional para ejecutar las pruebas necesarias para la entrada en operación segura de Hidroituango, el megaproyecto aún tiene la amenaza de ser sancionado por la CREG, por no encender sus dos primeras turbinas antes del 30 de noviembre.

Así lo aseguró el alcalde durante el consejo de gobierno de este martes, cuando aseveró además que, de recibir dicha sanción, Empresas Públicas de Medellín no contaría con los recursos necesarios para pagarlos, pues serían por lo menos 3 billones de pesos.

"Tenemos clara la amenaza de una sanción. Nosotros creemos que vamos a alcanzar. Lo único que en este momento nos detendría, según lo que tenemos estimado, serían los tiempos necesarios para poder hacer la evacuación adecuada", dijo el alcalde.



"Yo explico de dónde viene la sanción. Antes de que nosotros llegáramos a esta administración, la administración anterior y las anteriores en general se comprometieron con vender una energía, a pesar de que el proyecto estaba mal. Esos compromisos de energía no fue que nos los inventamos nosotros, no fue que esta administración cogió y dijo me comprometo a generar energía en el 2021, fueron las administraciones anteriores, la anterior", reiteró Quintero.

Las declaraciones del alcalde y presidente de la Junta Directiva de EPM llaman la atención porque el pasado jueves fue enfático en aclarar que, gracias a la respuesta del Gobierno Nacional, ya no preocupa la fecha del 30 de noviembre y las eventuales multas que podría imponer la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). En su momento había dicho que “lo único importante en este caso es el encendido seguro”.

Cabe recordar, que mucho antes de conocerse la orden de evacuación preventiva emitida por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en el Puesto de Mando Unificado, ya el alcalde había afirmado en declaraciones a medios que si la prórroga de la entrada en operación era solicitada por dichas autoridades de gestión del riesgo, no se impondría ninguna multa.

Precisamente, en cuanto a la evacuación, indicó que en esta ocasión será de manera “digna” y “segura", y que esto sería apenas por un tiempo de 12 horas, pero será la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la que determine este aspecto. Agregó que, si es del caso, pondrían cámaras y el famoso 'Robocop'.