Alias “JJ”, otro de los sicarios del narcotráfico, relató en su momento durante una entrevista a una revista digital que: “Yo recibí mi milagro y creo en el poder de esta hermosa virgen a la que las personas arrepentidas hemos bautizado como la virgen de los sicarios. Ahora no le pido que me ayude a matar, sino a vivir tranquilo y feliz con mi familia. Me gustaría que la sociedad entienda que cuando un sicario se arrepiente lo hace de corazón”.

Después de tantos años, se sigue especulando sobre el origen de esta patrona en el lugar, lo cierto es que es considerado uno de los sitios más visitados por colombianos y algunos extranjeros en la ciudad de Medellín. Miles de fieles se dirigen a la Virgen de la Aguacatala para implorar milagros que muchos consideran imposibles, los testimonios de otros motivan a más personas para acercarse al santuario, quienes asisten con bastante regularidad, algunos la visitan una vez a la semana, otros todos los días o una vez al mes.