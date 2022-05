Hostigaron estación de Policía y comercio está cerrado en Frontino, Antioquia 

Hombres armados y encapuchados, al parecer integrantes del 'Clan del Golfo', hostigaron la estación de policía de Frontino, Antioquia, cuando cinco uniformados se encontraban en el sitio. El comercio está paralizado y la población no se atreve a salir de sus viviendas por temor a ser asesinados.

El alcalde de Frontino, Jorge Elejalde López, confirmó que la situación es grave, “hombres vestidos de civil y con armas hostigaron la estación de policía” y pese a que se alertó a las autoridades en la región, “no hay mayor acompañamiento”.

Insistió que la situación se agrava porque la población está “aguantando hambre”, no han podido salir a ejercer sus labores agrícolas, ni a comprar sus alimentos.

“No hubo heridos en el ataque, ni de uniformados ni civiles. No tenemos gas, la gente no tiene que comer, la gente tiene miedo. Claro, al ver que hostigan a la policía y no hay acciones contundentes del Estado se atemorizan más”, insistió.

Por otra parte, en una carta, los 19 alcaldes del occidente del departamento le enviaron un duro mensaje al presidente Iván Duque, le expresaron que “el territorio está sometido”. Se lee en la misiva: “además de la pobreza, el territorio está sometido a un accionar paramilitar donde los afectados siempre son los habitantes más vulnerables”.

¿Otros ataques a la Policía?

A través de videos que circulan en redes sociales, la comunidad denunció que la estación de policía del corregimiento de Currulao en Turbo, Urabá antioqueño, fue atacada con explosivos y disparos en medio de la escalada violenta del Clan del Golfo en el departamento.

En las imágenes se observa cuando hombres con armas de largo alcance hacen disparos y gritan: “hasta la muerte las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, lo que mantiene atemorizada a la población civil.

Por ahora, las autoridades en Antioquia no se han referido al tema, pero fuentes de la Alcaldía de Turbo confirmaron los hechos. Además, con el Ejército y la Policía adelantaron un consejo de seguridad en la región, presidido por el gobernador Aníbal Gaviria.