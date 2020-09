Huelga de hambre en la cárcel El Pedregal de Medellín

Por considerar que hay incumplimientos en el menú, en los horarios y en la calidad de los alimentos, un grupo de internos de la cárcel El Pedregal de Medellín completó dos días en huelga de hambre.

Una comisión de Derechos Humanos estará este jueves en los pabellones para determinar cuántos de los 4 mil 700 privados de la libertad están en la protesta.

El presidente del Sindicato del Inpec, dragoneante Luis Pinzón, aseguró que llama la atención que la huelga es solo en un sector de hombres, mientras que el servicio se presta con normalidad con las mujeres. Las autoridades verificarán cuál es el estado de salud de los internos.

"Causa curiosidad el tema de que estas personas privadas de la libertad protesten solo en el sector hombres y no en todos los pabellones. Lógicamente, las autoridades están pendientes de hablar con ellos por medio del cónsul de Derechos Humanos del establecimiento y los representantes de los pabellones", señaló.

El funcionario agregó que "todavía no nos han dicho en cuántos pabellones hay huelga de hambre porque el servicio se está suministrando. No sabemos si son algunos. De todos modos, las mujeres no están en esta protesta. Eso lo podremos saber con la visita".

Riña en Bellavista

Otra situación compleja se vivió en el patio quinto de la cárcel Bellavista de Medellín, donde un interno le propinó cuatro heridas con arma cortopunzante de fabricación carcelaria a un compañero, al parecer, porque estaba cansado de los abusos de los que era víctima.

El privado de la libertad está hospitalizado debido a que una herida comprometió un pulmón. El agresor permanece aislado mientras se define su situación.